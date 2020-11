Tra i prodotti più interessanti lanciati da Google negli ultimi tempi troviamo anche Chromecast con Google TV, ossia la nuova generazione del dongle TV del colosso di Mountain View.

Stiamo parlando di un dispositivo di streaming che può contare su un’interfaccia Android TV rinnovata e che, grazie ad un collegamento via HDMI, è in grado di trasformare qualunque TV in una vera e propria smart TV.

Una delle novità più interessanti di tale device è rappresentata dal telecomando, grazie al quale è possibile gestire i contenuti in riproduzione senza la necessità di sfruttare uno smartphone.

Il nuovo telecomando della Chromecast con Google TV è sbarcato sullo store

Ma, come spesso accade con i telecomandi, anche quello del nuovo dongle TV di Google potrebbe essere smarrito (o finire nel posto sbagliato) e, per chi non ha intenzione di rinunciare alla comodità che è in grado di garantire, il colosso di Mountain View ha deciso di metterlo in vendita autonomamente sul suo store.

Telecomando con controllo vocale per Chromecast con Google TV, questo il nome ufficiale di tale device, è disponibile anche in Italia al prezzo di 19,99 euro (con spedizione gratuita) nelle tre colorazioni bianco ghiaccio, azzurro cielo e pesca (trovate qui la pagina dedicata sullo Store).

Il telecomando funziona soltanto con il dongle Chromecast con Google TV e dare la possibilità di acquistarne uno separatamente è senza dubbio una mossa intelligente da parte del colosso di Mountain View: a comprarne uno, infatti, potrebbe essere non soltanto chi ha perso il proprio modello ma anche chi desidera avere un telecomando di un altro colore rispetto alla Chromecast che possiede.

Chromecast con Google TV è già disponibile da diverse settimane nel nostro Paese nei colori bianco ghiaccio, azzurro cielo e pesca al prezzo ufficiale di 69,99 euro.

