In queste ore Vodafone svela i risultati fiscali di quest’ultimo semestre pari a 2.05 miliardi di euro contro i 511 milioni di euro di perdite registrati invece nello stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi sono pari a 18.418 miliardi di euro, in leggero calo dello 0.8%, mentre il margine operativo lordo è pari a 7.023 miliardi di euro a seguito di un calo dell’1.9%.

Crescono i ricavi e si pensa al 5G

L’Italia rappresenta l’11% del margine operativo lordo dell’azienda con i suoi 18.743 milioni di utenti su mobile e 2.956 milioni di utenti su rete fissa. Lato mobile continua l’espansione della user base grazie alle buone prestazioni che sta raggiungendo l’operatore virtuale ho. Mobile con i suoi 2.2 milioni di utenti.

Piuttosto interessanti le novità per quanto riguarda il 5G di cui l’operatore non solo si staglia come uno dei player più importanti in Europa, ma continua a spingere verso l’adozione del “vero 5G” grazie all’utilizzo delle bande a 3.5 GHz e a 700 MHz.

Comuni coperti con tecnologia FWA

L’operatore rosso ha molto da dire anche per quanto riguarda la connessione ad Internet da casa, specificamente con la presentazione di un piano pluriennale che lo porterà a raggiungere le (molte) zone del nostro Paese che ancora oggi non sono coperte dalla fibra. In questo senso la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone si prefigge l’obbiettivo di offrire accesso alla rete a 3000 comuni italiani. La gamma Vodafone Casa Wireless New utilizzare la rete Giga Network FWA per offrire ai propri clienti connettività 4G e 4G+ nelle zone coperte dal segnale.

Scopriamo quali sono le offerte FWA:

Vodafone Casa Wireless New+ Incluso , attivabile solo da chi è già cliente Vodafone su rete mobile, offre chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobile nazionali, connessione Internet fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in promozione a 24,90 euro al mese;

, attivabile solo da chi è già cliente Vodafone su rete mobile, offre chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobile nazionali, connessione Internet fino a in download e in upload in promozione a al mese; Vodafone Casa Wireless New+, attivabile da tutti i clienti, offre chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobile nazionali, connessione Internet fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in promozione a 29,90 euro al mese.

Le offerte sopracitate hanno un costo di attivazione pari a 6 euro al mese per i primi 24 mesi. In relazione alla qualità e potenza del segnale FWA della propria zone, Vodafone utilizzerà due kit differenti da inserire in casa oppure da fissare all’esterno della propria abitazione. Il contributo di attivazione una tantum per il servizio indoor è pari a 72 euro, mentre per la soluzione outdoor lievita a 96 euro; in entrambi i casi è possibile rateizzarli in bolletta rispettivamente a 3 e 4 euro al mese.

