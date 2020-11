Gli utenti Samsung dovrebbero poter contare su un nuovo metodo per la condivisione dei file, probabilmente con l’avvento dei nuovi Samsung Galaxy S21. In arrivo l’applicazione Private Share, che dovrebbe permettere di inviare e ricevere file privatamente.

Private Share per la condivisione privata dei file sui Samsung

Ci sono già tanti modi per condividere file e contenuti, compresa la funzionalità Quick Share di Samsung, che permette di scambiare rapidamente con amici e contatti vicini foto, video e non solo. Secondo quanto riporta Sammobile, notoriamente molto informato sul mondo Samsung, il produttore sud-coreano sta lavorando all’app Private Share, che potrebbe debuttare sui Samsung Galaxy S21.

Private Share consentirà di condividere file privatamente e in sicurezza, con un metodo simile a quello dei cosiddetti messaggi effimeri: colui che invia avrà la facoltà di impostare una scadenza per i file, superata la quale questi ultimi saranno cancellati dal dispositivo del destinatario. Questo non potrà ovviamente ricondividere, e nemmeno catturare degli screenshot, anche se nessuno gli impedirebbe ad esempio di scattare foto in altri modi.

Viste le tempistiche è probabile che la funzionalità Private Share possa esordire insieme ai prossimi Samsung Galaxy S21, per arrivare successivamente su tanti altri modelli del produttore esattamente come Quick Share. Non ci toccherà attendere molto per scoprire tutto, dato che questa volta i top di gamma della serie S dovrebbero essere svelati già a gennaio 2021.

Vi piacerebbe avere una funzionalità simile a disposizione sul vostro smartphone Android?

in copertina Samsung Galaxy S20