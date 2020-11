Giusto qualche giorno fa il client beta di WhatsApp si aggiornava alla versione 2.20.206.7 aggiungendo un nuovo pacco di sticker, ma in queste ore il team di sviluppo ha avviato il rollout di una nuova versione beta che include una funzione piuttosto importante.

Novità aggiornamento 2.20.206.9 WhatsApp beta

L’aggiornamento alla versione 2.20.206.9 di WhatsApp beta segna l’inizio del rollout dei messaggi effimeri, ovvero quella particolare funzione che avevamo visto nel dettaglio giusto qualche giorno fa. Se fate parte degli utenti che sono iscritti al canale beta dell’applicazione, è possibile che nei prossimi giorni avrete l’opportunità di attivare la funzione.

I messaggi effimeri possono essere attivati all’interno del pannello delle informazioni di un contatto o di una chat di gruppo (se si è amministratore), al cui interno dovrebbe comparire la nuova voce “messaggi effimeri“. Come avevamo visto nella news linkata qualche riga più su, i messaggi effimeri funzionano in questo modo:

Se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l’anteprima del messaggio potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino all’apertura di Whatsapp.

Quando rispondi a un messaggio, viene citato il messaggio iniziale. Se rispondi a un messaggio effimero, il testo citato potrebbe rimanere visibile nella chat anche trascorsi i sette giorni.

Se un messaggio effimero viene inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata.

Se un utente esegue un backup quando il messaggio effimero è ancora visibile, questo verrà incluso nel backup. I messaggi effimeri verranno cancellati quando un utente esegue il ripristino da un backup.

Nel momento in cui i messaggi effimeri dovessero essere attivati all’interno di un chat, una piccola icona verrà posizionata di fianco la foto profilo di ogni utente presente in chat, mentre un messaggio di stato generale all’interno della chat informa tutti i partecipanti del gruppo che la funzione è stata attivata.

Come aggiornare WhatsApp beta

La versione 2.20.206.9 di WhatsApp beta è attualmente in rollout sul Play Store per tutti gli utenti iscritti al canale beta. Chi non fosse riuscito ad iscriversi al canale, può installare manualmente l’APK scaricandolo da questo link di APK Mirror.