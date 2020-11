Samsung sembra non essersi dimenticata di Galaxy S6 e Galaxy S7, i suoi flagship lanciati oramai diversi anni fa sul mercato, e ha deciso di rilasciare nuovi e inaspettati aggiornamenti relativi alla sicurezza dei dispositivi in questi giorni.

Samsung Galaxy S6 e Galaxy S7 ricevono nuovi aggiornamenti per la sicurezza

Partiamo dal più datato, Samsung Galaxy S6 (ma immaginiamo anche Samsung Galaxy S6 Edge), che sta ricevendo in queste ore in Olanda un OTA dal peso di poco più di 80 MB con dei miglioramenti per la sicurezza del dispositivo; non si tratta di nuove patch di sicurezza (ferme al 2018, così come ferma è la versione di Android 7), ma si tratta comunque di un firmware abbastanza nuovo (inizio settembre 2020) che sicuramente potrebbe dare qualche vantaggio agli utenti che ancora utilizzano questo smartphone.

Passiamo a Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, più giovani di un anno rispetto a Galaxy S6 ma in ogni caso abbastanza datati, che stanno invece ricevendo nei Paesi Bassi un aggiornamento più corposo; parliamo di un pacchetto da oltre 300 MB che porta con sé anche le nuove patch di sicurezza aggiornate a settembre 2020 (e quindi anche il fix per Qmage).

Non resta che attendere quindi che questi aggiornamenti raggiungano anche i Samsung Galaxy S6 e Galaxy S7 italiani nelle prossime settimane.