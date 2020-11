Google non sembra essere in grado di risolvere quello che ormai è diventato il bug più famigerato di Android Auto: ve ne abbiamo parlato il mese scorso, ma le prime segnalazioni alla casa di Mountain View risalgono addirittura al mese di luglio 2019. Avete già capito di cosa stiamo parlando? Esatto, della lettura dei messaggi in inglese.

Android Auto parla inglese: ancora nessuna soluzione da Google

In cosa consiste questo bug di Android Auto particolarmente fastidioso? Nonostante lo smartphone sia configurato in italiano (o anche in altre lingue), l’app si mette a parlare inglese nella lettura dei messaggi, che si tratti di normali SMS o di altro (come i messaggi WhatsApp), con risultati tragicomici. La soluzione proposta il mese scorso non sembra aver funzionato per tutti, e Google non è ancora riuscita a venirne a capo.

Per alcuni sembra aver funzionato la disinstallazione dell’app Google o il passaggio a versioni precedenti, ma si tratta comunque di un qualcosa di temporaneo. Le prime segnalazioni sul forum ufficiale di Big G risalgono addirittura al luglio 2019, e il thread conta centinaia e centinaia di messaggi di lamentele da parte degli utenti Android Auto. La soluzione suggerita dal team, ciò quella di eliminare l’inglese dalle lingue secondarie, non sembra sortire l’effetto sperato.

Nella sezione della community dedicata ai problemi noti, questo bug di Android Auto risulta ancora tra i “work in progress“: la buona notizia è che Google non ha dunque abbandonato la ricerca di una soluzione, ma i tempi si stanno terribilmente allungando. Speriamo che prima o poi il team dedicato riesca a venirne a capo, perché il problema è molto fastidioso.

Avete riscontrato anche voi questo bug? Android Auto vi legge i messaggi in inglese nonostante sia correttamente impostato in lingua italiana? Fatecelo sapere nel solito box.

Potrebbe interessarti: Google sta lavorando a tante novità per Android Auto