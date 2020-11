Come spesso accade, le novità di alcuni servizi ed applicazioni vengono svelate in anticipo tramite leaker o attraverso lo studio degli APK. Si tratta di pratiche non sempre facili e che richiedono un minimo di competenza, ma risultano essere di grande importanza in quanto ci permettono di scoprire a cosa una data azienda sta lavorando.

Ci sono tante novità in arrivo

In questo caso il teardown della versione 5.8.6043 di Android Auto scova alcune interessanti novità a cui sta lavorando il team di sviluppo di Google. Secondo alcune informazioni prelevate dal teardown, scopriamo che Google starebbe operando numerosi cambiamenti, fra cui:

possibilità di cambiare gli sfondi di Android Auto con quattro nuovi wallpaper – Blobs, Droplets, Dusk e Warp – che andranno a sostituire quelli ufficiali;

la modalità guida di Google Assistant è quasi pronta per il rilascio definitivo, e pare che sarà direttamente Android Auto a spingere l'utente ad utilizzarla;

gli SMS saranno presto gestiti direttamente su Android Auto senza più passare tramite l’applicazione di sistema, cosa che viene rimarcata anche dalla presenza di un’apposita icona di stato;

sono state aggiunte le icone di altre case automobilistiche (Jaguar, Toyota, Volvo, VW, TATA, eccetera) e anche di impianti stereo (Pioneer, Skypine);

nel caso in cui si utilizzasse una VPN Android Auto Wireless potrebbe non avviarsi;

Android Auto Wireless potrebbe non avviarsi; aggiunta del nuovo layout di sistema per il wide-screen con la barra di stato.

Non è dato sapere quando le novità viste tramite il teardown di Android Auto saranno disponibili, ma vi consigliamo di scaricare l’APK dell’ultima versione disponibile in modo da possedere la versione più recente dell’app.