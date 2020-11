Redmi ha in programma di lanciare in Cina nuovi smartphone della serie Note e, in base alle ultime indiscrezioni, pare che tra di essi vi siano anche Redmi Note 9 5G e Note 9 Pro 5G.

I numeri modello dei nuovi smartphone di Redmi dovrebbero essere M2010J19SC, M2007J22C e M2007J17C e, stando a quanto si apprende dal database del TENAA, il primo dovrebbe essere un device 4G (non è chiaro se sarà lanciato con il nome di Redmi Note 10 4G) mentre gli altri due supporterebbero anche la connettività 5G (e dovrebbero essere proprio Redmi Note 9 5G e Note 9 Pro 5G).

Le presunte feature di Redmi Note 10 4G

Questa dovrebbe essere la scheda tecnica del modello con nome in codice M2010J19SC:

display LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 × 1.080 pixel)

processore Qualcomm Snapdragon 662 con GPU Adreno 610

4 GB / 6 GB di RAM LPPDDR4x

64 GB / 128 GB (UFS 2.1) di storage con possibilità di espansione grazie al supporto microSD

Dual SIM

Android 10 con MIUI 12

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, uno ultra grandangolare e uno di profondità o macro)

fotocamera frontale da 8 megapixel

sensori per il riconoscimento delle impronte digitali e IR

ingresso jack audio da 3.5mm, Radio FM

scocca resistente agli schizzi (rivestimento P2i)

Dimensioni: 162,29 ×77,24 ×9,6 mm

Peso: 198 grammi

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W

Le presunte feature di Redmi Note 9 Pro 5G

Questa, invece, potrebbe essere la scheda tecnica del modello con nome in codice M2007J17C:

display LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 × 2.400 pixel), refresh rate a 120 Hz, HDR10, luminosità 450 nits, protezione Corning Gorilla Glass 5

processore Qualcomm Snapdragon 750G con GPU Adreno 619

6 GB di RAM LPDDR4X

64 GB / 128 GB / 256 GB (UFS 2.1) di storage con possibilità di espansione grazie al supporto microSD

Android 10 con MIUI 12

Dual SIM

quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 108 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, di profondità da 2 megapixel e macro da 2 megapixel)

fotocamera frontale da 16 megapixel

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato e sensore IR

USB Type-C audio, altoparlanti stereo, Hi-Res audio

Dimensioni: 165,4 × 76,8 × 9 mm

Peso: 214,5 grammi

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) 2 x 2 MIMO, VoWiFi, Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

batteria da 4.820 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W

La serie Redmi Note 10 dovrebbe essere presentata alla fine di questo mese e insieme ad essa potrebbero arrivare in Cina i Redmi Note 9 5G e Note 9 Pro 5G. Staremo a vedere.