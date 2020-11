Google Nest Audio rappresenta la nuova generazione di smart speaker del colosso di Mountain View che non solo va a prendere il posto dei vecchi modelli, ma secondo una chiara e ben definita strategia andrà anche ad offrire delle potenzialità davvero molto importanti (e interessanti).

Nest Audio come uscita audio?

Già qualche giorno fa vi avevamo parlato di una novità piuttosto importante per Google Nest Audio, ovvero la possibilità di riprodurre audio da Chromecast con Google TV. L’idea di Google, infatti, come aveva scoperto un utente Reddit piuttosto attento, sarebbe quella di rendere Google Nest Audio non solo uno smart speaker da utilizzare in casa (o in ufficio) per ascoltare musica, controllare la smart home, sfruttare Assistente Google e quant’altro, ma offrire la possibilità di sfruttarlo come un elemento da affiancare al TV di casa.

Di questa possibilità di diventare fondamentalmente un componente di un sistema home theatre ci dà conferma direttamente Google che, interpellato dal WSJ, afferma quanto segue: “stiamo lavorando alla integrazione Nest Audio-Chromecast“. Purtroppo il portavoce di Google non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito, ma è chiaro dove voglia parare: in futuro, non si sa bene quando e come, Nest Audio potrà essere sfruttato come dispositivo audio di uscita per TV, proprio come se fosse un sistema home theatre o una soundbar.

Potrebbe interessarti anche: recensione Nest Audio