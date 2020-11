Dopo essere stata esclusiva del Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G per qualche settimana, la nuova Google Fotocamera è disponibile adesso anche per i Pixel delle generazioni precedenti (2, 3, 4, 3a e 4a) con un aggiornamento in roll out dal Google Play Store.

Google Fotocamera 8.1 per i vecchi Pixel

L’aggiornamento in questione, con numero di versione 8.1.008.341125824, porta alcune delle nuove funzioni e la nuova grafica della Google Fotocamera dei nuovi Pixel in quella dei vecchi. Nello specifico, oltre alla nuova interfaccia grafica, aggiunge la stabilizzazione video Pan cinematografico, che consente di registrare video con panning fluidi e senza interruzioni sacrificando l’audio.

Per avere Google Fotocamera 8.1 è necessario aspettare che ne sia proposto il download tramite aggiornamento del Google Play Store perché l’installazione manuale tramite apk non funziona, per cui tenete d’occhio le notifiche e tenetevi pronti a installarla nel vostro caro e vecchio Pixel.