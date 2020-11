TIM ha pubblicato i risultati relativi al terzo trimestre del 2020, periodo che ha fatto registrare risultati positivi per l’operatore telefonico, ora ancora più convinto della correttezza della strategia che ha deciso di seguire per affrontare questo periodo complicato a causa della crisi economica e della pandemia di Coronavirus.

Risultati positivi nonostante il momento difficile

Stando a quanto reso noto dall’operatore telefonico, nel terzo trimestre sono migliorate anche le prestazioni della divisione mobile per quanto riguarda l’aspetto della “number portability”: il flusso verso altri operatori è stato pari a 43.000 linee, dato che fa segnare il minimo degli ultimi due anni.

Alla fine di settembre il numero complessivo di linee TIM si è attestato a quota 30,2 milioni, in leggera flessione per l’impatto delle misure restrittive per il contenimento della pandemia di Coronavirus (che hanno influito pesantemente sul settore business e della produzione industriale) mentre sono state stabili le linee “human calling”, ovvero i clienti attivi che usano regolarmente i servizi dell’operatore.

Per quanto riguarda la fibra, le nuove attivazioni sono aumentate del 72% su base annua (320.000 nuove linee), arrivando così a 8,2 milioni di linee ultrabroadband (con un incremento del 23% su base annua).

Infine, nel terzo trimestre del 2020 i ricavi del Gruppo TIM hanno raggiunto quota 3,9 miliardi di euro (con una perdita del -5% su base annua ma un miglioramento del +5% rispetto al trimestre precedente).

Continua la battaglia tra TIM e Iliad

Restando in casa di TIM, l’operatore ha reso noto di essersi costituito nella causa intentata nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Milano da Iliad per presunte condotte anticoncorrenziali e di avere altresì proposto una domanda riconvenzionale, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti per una presunta condotta denigratoria tenuta dalla controparte.

Ricordiamo che il contenzioso instaurato da Iliad ha ad oggetto delle condotte di TIM ritenute anticoncorrenziali, in quanto volte ad ostacolare l’ingresso e il consolidamento di questo nuovo operatore, che ha formulato una richiesta di risarcimento danni di oltre 71 milioni di euro.

In sostanza, la battaglia legale tra le due aziende sarà ancora molto lunga.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche