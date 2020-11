Un nuovo sondaggio condotto negli Stati Uniti dal provider ExpressVPN ci svela alcuni interessanti aspetti sul modo in cui gli utenti gestiscono le password dei propri smartphone e dei vari servizi multimediali usati.

La ricerca condotta da ExpressVPN ha coinvolto 1.500 statunitensi di età superiore ai 18 anni che hanno una relazione sentimentale stabile ma non sono sposati, il tutto con l’obiettivo di scoprire come le persone gestiscono le proprie password nelle relazioni di coppia.

Quando la password viene gestita in coppia

Ebbene, tale sondaggio ha portato alla luce cose piuttosto sorprendenti, come ad esempio che oltre il 75% degli ex partner continuano a condividere password per servizi di streaming video come Netflix o Amazon Prime Video (probabilmente è questo uno dei motivi per cui più di un terzo degli intervistati si è rammaricato di aver condiviso i propri dati di accesso nella relazione).

La piattaforma “più condivisa” tra gli ex partner è quella di Netflix (86%), seguita da Hulu (57%) e Amazon Prime Video (52%).

Ma la ricerca di ExpressVPN ci fornisce dati ancora più interessanti: ben il 64% degli intervistati dà la password del proprio telefono cellulare al partner oppure consente l’accesso alla “dolce metà” attraverso il sensore delle impronte digitali e oltre la metà degli intervistati condivide i propri social media e le password di streaming nei primi sei mesi della relazione (i Millennials e la Generazione Z lo fanno con più frequenza rispetto alle persone anziane).

E se vi state chiedendo come mai gli statunitensi abbiano una tale gestione delle proprie password, il 70% degli intervistati ha risposto che si fida del proprio partner, anche se poi il 63% aggiunge di sentirsi “obbligato”.

Ma non sempre tutta questa fiducia porta con sé un vantaggio, in quanto pare che una persona su tre si sia collegata segretamente all’account social di un ex partner (magari per controllare le sue interazioni su Instagram o Facebook?) e quasi una su quattro anche dopo la separazione.

Anche voi gestite i vostri account con questa fiducia estrema?