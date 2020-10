Nessuna grossa sorpresa nella classifica delle app più scaricate di settembre 2020 sui dispositivi mobili: il podio globale stilato da SensorTower non cambia di una virgola rispetto al mese precedente, anche se troviamo comunque qualche differenza nelle posizioni più in basso. Scopriamo insieme la top 10 dei download su Google Play Store e App Store.

Le app più scaricate a settembre 2020

Avete già provato a indovinare l’app più scaricata a settembre 2020 a livello globale? Probabilmente ci avete azzeccato, perché si tratta di TikTok (61,1 milioni di download, +2% rispetto a settembre 2019), il popolare social network che continua la sua crescita sia su Google Play Store sia su App Store (in prima posizione in tutte e tre le classifiche). La crescita riguarda soprattutto Brasile (11% del totale) e USA (9%). Completano il podio globale altre due “vecchie” conoscenze, più precisamente ZOOM (55 milioni di installazioni, il 23% in India e il 16% negli USA) e Facebook, mentre su Android quest’ultima sale addirittura al secondo.

Per quanto riguarda il Play Store troviamo poi Snack Video, Google Meet, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram e Snapchat: insomma, nessun colpo di scena particolare. Su App Store entrano in classifica YouTube (sul terzo gradino del podio), Gmail, Microsoft Teams e Google Maps, che però “scompaiono” nella top 10 globale.

Avete contribuito anche voi a questi numeri? Quali di queste applicazioni avete scaricato e installato sul vostro smartphone o tablet Android durante il mese di settembre 2020?

