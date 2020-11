Se nel Q1 2020 Xiaomi si confermava come un brand profondamente apprezzato nel nostro Paese, stessa cosa possiamo dire anche per quanto riguarda il Q3 2020. Infatti, come dimostra l’ultimo rapporto Canalys relativo al trimeste passato, il brand del colosso cinese si posiziona sul secondo gradino della classifica dei top vendor italiani.

Un successo più che meritato

Dopo essere arrivata ufficialmente in Italia appena due anni fa, il brand è riuscito ad incasellare una serie dopo l’altra di ottimi risultati che le hanno permesso di posizionarsi con il 19% di market share in Italia, con una crescita YoY pari al +122%.

Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia, sottolinea questo importante traguardo puntano l’attenzione sulla strategia vincente che la compagnia ha messo in pratica nel nostro Paese: “La nostra strategia ora si focalizzerà sul consolidamento e il mantenimento di questa posizione, ma con lo sguardo sempre rivolto al gradino più alto del podio. Continueremo quindi a lavorare instancabilmente per portare prodotti sempre più innovativi al maggior numero di persone, forti della convinzione che chiunque meriti una vita migliore grazie alla tecnologia più cool. Ci aspettano mesi senza dubbio stimolanti!”

Xiaomi conferma il periodo di grande crescita anche nel mercato europeo, dove con il 13% di market share ed una crescita base annua pari al +107%, conquista il terzo posto della classifica dei maggiori vendor per smartphone spediti durante il Q3 2020.

