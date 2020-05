Xiaomi è sempre più nei cuori degli italiani e questo inizio 2020 lo dimostra: la casa cinese ha infatti dichiarato di aver raggiunto il terzo posto in Italia per smartphone distribuiti nei primi tre mesi dell’anno. Per consolidare questo trend ci sarà una novità molto importante, annunciata direttamente da Davide Lunardelli, Marketing Manager di Xiaomi Italia.

Xiaomi sul podio italiano degli smartphone distribuiti

A livello globale è Apple a mantenere il terzo posto nelle vendite di smartphone (Xiaomi è quarta in Europa), che come abbiamo visto in questo periodo di Coronavirus sono calate in modo consistente. In Italia però la situazione è diversa e Xiaomi è stata capace di salire sul podio degli smartphone distribuiti nel primo trimestre 2020, dimostrando come il produttore rientri tra i preferiti degli utenti del Bel Paese. La notizia ha reso particolarmente felice Xiaomi, che ha deciso di festeggiare con un post sui canali social.

In questi mesi il produttore cinese sta sfornando sia smartphone ideali per chi non vuole spendere troppo, senza rinunciare a buone prestazioni, sia top di gamma dal prezzo un po’ più “spinto”: tra questi possiamo citare Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro, senza dimenticare altri smartphone di successo come Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro e così via.

Logistica Xiaomi direttamente in Italia

Il mercato italiano è sempre più importante per Xiaomi, e a dimostrazione di ciò arriva un’importante notizia per i fan della casa cinese. Grazie alle parole rilasciate da Davide Lunardelli, Marketing Manager di Xiaomi Italia, sappiamo che il produttore vuole portare in Italia il suo magazzino di distribuzione, in modo da poter gestire la logistica direttamente entro i confini dello Stivale.

Questo permetterebbe a Xiaomi di avere un maggiore controllo sulla distribuzione, evitando ritardi o problemi. Per il momento non sono state definite delle tempistiche precise, soprattutto a causa della situazione Coronavirus, ma continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.

Siete soddisfatti di quanto fatto da Xiaomi sul territorio italiano e dei vostri acquisti? Fateci sapere cosa ne pensate nel solito box qui in basso.

Potrebbe interessarti: recensione Xiaomi Mi 10 Pro