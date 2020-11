Alla fine anche 1Mobile ha dichiarato di avere iniziato il piano che porterà alla naturale sostituzione della rete 3G con quella 4G, proprio come aveva comunicato Vodafone ad inizio ottobre e anche ho. Mobile qualche giorno fa. La notizia è stata diffusa tramite una nota ufficiale in cui si legge quanto segue:

“Con l’obiettivo di continuare a migliorare la qualità, l’efficienza e la sostenibilità della rete, il nostro partner di rete intende potenziare la rete 4G attraverso una progressiva riduzione delle risorse di rete su tecnologia 3G a partire dal mese di Novembre 2020, fino a completarne la dismissione entro il 31 Gennaio 2021.

Vengono realizzati continui investimenti nell’evoluzione della rete, che integra tutte le più avanzate tecnologie per rispondere all’accresciuta domanda di qualità e quantità di dati, utilizzando lo spettro disponibile nel modo più efficiente possibile, allocandolo sulle tecnologie di nuova generazione.”

Nessun problema su rete 2G e 4G

L’azienda indica inoltre che tutti gli utenti muniti di dispositivi con connessione 2G e 4G non andranno incontro a problemi ad utilizzare la rete, mentre i dispositivi ancora oggi connessi tramite connettività 3G potranno continuare ad utilizzare la componente telefonica e a inviare SMS, ma potrebbero verificarsi dei rallentamenti sul servizio dati.

Inoltre, tutti gli utenti utenti 1Mobile che non dispongono di uno smartphone in grado di supportare la rete 4G, “riceveranno una comunicazione personale via SMS, a partire dal 3 novembre 2020.”

