Se avete deciso di acquistare un nuovo smartphone e state soltanto aspettando l’occasione giusta, WINDTRE potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: stiamo parlando di Operazione 0,99, la nuova iniziativa lanciata dal popolare operatore telefonico ed in virtù della quale è possibile avere un telefono a rate da meno di 1 euro al mese.

L’offerta in questione viene proposta ad alcuni già clienti di WINDTRE che abbiano un’offerta ricaricabile voce e dati compatibile attiva da almeno 6 mesi.

WINDTRE lancia una nuova offerta a rate

L’operatore telefonico sta pubblicizzando in questi giorni tale nuova iniziativa sia sul suo sito che nei vari negozi sparsi per tutto il Paese, nonchè con apposite campagne SMS indirizzate agli utenti che hanno i requisiti per usufruirne.

L’operatore ricorda che l’iniziativa prevede un anticipo effettuato direttamente presso il rivenditore, un piano di rateizzazione a 30 mesi e un costo di attivazione di 3 euro (a prescindere dal telefono scelto), con pagamento attraverso carta di credito o addebito su conto corrente.

Inoltre, anche in assenza di un’offerta compatibile è possibile usufruire di tale iniziativa ma è necessaria la sottoscrizione contestuale di una nuova offerta voce e dati (ossia una tra MIA 80c, MIA 90c, MIA 120c, MIA 150c e MIA Unlimited), con un costo mensile da 9,99 euro a 19,99 euro e un costo di cambio piano fino a 14,99 euro (a seconda dell’offerta sottoscritta). Potete trovare tutte le condizioni di tale iniziativa sul sito dedicato.

Gli smartphone disponibili a 0,99 euro al mese

Questi sono i telefoni che rientrano nell’iniziativa Operazione 0,99 di WINDTRE:

Samsung Galaxy A20e con anticipo di 49,99 euro

con anticipo di 49,99 euro Samsung Galaxy A41 con anticipo di 99,99 euro

con anticipo di 99,99 euro Huawei P40 Lite E con anticipo di 49,99 euro

con anticipo di 49,99 euro Huawei P Smart 2021 con anticipo di 79,99 euro

con anticipo di 79,99 euro Xiaomi Redmi 9 con anticipo di 49,99 euro

con anticipo di 49,99 euro Xiaomi Redmi Note 9 con anticipo di 99,99 euro

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

