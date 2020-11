WINDAY è un programma di fidelizzazione gratuito dedicato ai clienti WINDTRE che propone ogni giorno della settimana regali o iniziative di vario genere, come ad esempio sconti oppure offerte da aziende partner, in modo simile a Happy Friday di Vodafone e a TIM Party).

Ecco i premi WinDay dal 2 all’8 novembre 2020

Per quanto riguarda il concorso WinLunedì, alcuni clienti WINDTRE, sia di linea mobile che di linea fissa iscritti a WinDay, avranno in omaggio una Gift Card Chili dal valore di 10 euro che potrà essere utilizzata entro il 16 Novembre 2020. Una volta noleggiati i film, il cliente avrà 28 giorni di tempo per guardarli e 48 ore dal primo play.

Il premio in questione potrebbe essere riproposto il sabato successivo grazie all’iniziativa Re-WinLunedì, tuttavia alcuni clienti potrebbero ricevere premi o sconti diversi.

Martedì 3 Novembre sarà dedicato agli sconti su svariate tipologie di prodotti disponibili all’interno del Crazy Store, l’e-commerce di WinDay, mentre il giorno successivo avrà luogo il consueto concorso a premi in modalità Instant Win, tramite il quale sarà possibile vincere uno dei nuovi premi messi in palio che includono una Soundbar Samsung HW-Q800T e una TV Samsung 65” QLED UHD, per un valore complessivo di 2781,60 euro IVA inclusa.

Giovedì 5 Novembre 2020 sarà la giornata dedicata al tradizionale WinQuiz che mette in palio fino a 3000 euro in ricariche telefoniche o sconti in fattura con partecipazione gratuita per tutti i clienti iscritti al programma Winday.

A questo si affiancherà il nuovo Giga Quiz, per i clienti possessori di SIM ricaricabile, che offre la possibilità di vincere fino a 1000 GB, ma per parteciparvi è necessario attivare l’opzione 100 GIGA FAST, al costo di 99 centesimi di euro una tantum, che prevede 100 GB di traffico dati validi per 1 giorno.

Nel weekend tornerà in scena l’iniziativa WinCinema in streaming a casa tua, che permetta ai clienti iscritti a WinDay di richiedere un film gratuito in streaming ogni settimana, selezionabile da una raccolta di film a noleggio disponibili su CHILI.

Inoltre, questo fine settimana dovrebbe anche essere presentato il nuovo concorso Win Music Live che mette in palio la possibilità di vincere un’esperienza con i Negramaro per 50 fortunati.

