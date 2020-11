L’inizio della settimana ci regala ancora una volta tantissime offerte eBay, in questo caso accompagnate da un nuovo codice sconto valido su alcune categorie merceologiche. Senza ulteriori indugi scopriamo insieme gli sconti migliori disponibili sul sito per tutta la settimana che riguardano gli smartphone Android.

Le offerte Android eBay di questa settimana (2 – 9 novembre 2020)

In attesa del Black Friday e del Cyber Monday, le offerte eBay toccano anche questa settimana veramente tanti modelli di smartphone Android: gli sconti riguardano tutti i principali produttori e spaziano in praticamente tutte le fasce di prezzo, quindi è difficile non riuscire a trovare qualcosa di interessante. Ecco dunque le occasioni migliori disponibili su eBay per quanto riguarda gli smartphone Android.

Offerte smartphone Android eBay

Come utilizzare il coupon eBay per i primi regali

Da oggi su eBay è disponibile, come anticipato, anche un codice sconto per fare i primi regali di Natale. Si tratta del coupon “PITAGIFT2020“, che offre un ribasso di 5 euro su una spesa minima di 30 e sui prodotti fino a 200 euro: è utilizzabile fino a 3 volte per utente ed è valido fino al 15 novembre sui prodotti delle categorie selezionate.

Tra queste ultime non compaiono gli smartphone Android, ma è comunque possibile sfruttare il buono su tanto altro, come gli accessori per smartphone. Per utilizzarlo basta digitare “PITAGIFT2020” all’interno del campo dedicato ai codici promozionali in fase di acquisto. Per maggiori dettagli potete seguire questo link.

