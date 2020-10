Mentre WhatsApp si può ritenere più che soddisfatto con i suoi 100 miliardi di messaggi inviati ogni giorno, Telegram non si lascia certo intimorire e svela la versione 7.2.0 dell’app per Android. All’interno della nuova versione sono disponibili un gran numero di novità, come ad esempio i “messaggi fissati 2.0“, le posizioni in tempo reale migliorate e tanto altro.

Novità aggiornamento 7.2.0 Telegram

In tutte le chat di Telegram è possibile fissare un messaggio in cima in modo da poterlo richiamare facilmente. L’aggiornamento alla versione 7.2.0 permette adesso di fissare molteplici messaggi all’interno della chat, tutti raggiungibili tramite la stessa sezione della UI di sempre.

Il team di sviluppo di Telegram ha pensato anche ad alcuni miglioramenti circa la condivisione della posizione in tempo reale. L’aggiornamento alla versione 7.2.0 vede l’arrivo delle icone in movimento all’interno della mappa, la direzione ed è anche possibile aggiungere un avviso per inviare una notifica quando si è vicini alla persona che si vuole raggiungere.

Sono presenti anche novità per quanto riguarda la gestione e l’utilizzo delle playlist audio in chat, le statistiche all’interno dei canali relativi ai singoli post pubblicati, nuove animazioni più fluide, nuove emoji in pieno stile Halloween e tanto altro.

Come aggiornare Telegram

L’aggiornamento 7.2.0 di Telegram per Android è attualmente disponibile sul Play Store tramite il badge sottostante. Nel caso in cui non dovesse ancora comparire, potete reperirlo e installarlo manualmente tramite l’APK disponibile a questo link di APK Mirror.