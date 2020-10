Che WhatsApp rappresenti l’applicazione di instant messaging numero uno al mondo lo sanno anche i sassi, ma le informazioni condivise questo giovedì da Mark Zuckerberg durante la conferenza relativa agli ultimi risultati trimestrali, ci danno modo di farci un’idea della maestosità dell’applicazione.

100 miliardi di messaggi ogni giorno

Su WhatsApp, ogni giorno, vengono inviati circa 100 miliardi di messaggi. Lo stesso volume era stato raggiunto durante la notte di capodanno dell’anno scorso, il giorno in cui il servizio di chat e video chiamate ha raggiunto il suo apice massimo. Adesso il servizio è in grado di pareggiare lo stesso record ogni giorno, anche grazie ai circa 2 miliardi di utenti quotidianamente impegnati a scambiare messaggi con l’applicazione di Facebook.

Il record viene annunciato anche da Will Cathcart, Direttore di WhatsApp, che in tweet sottolinea che “quest’anno ci siamo tutti affidati più che mai alla messaggistica per stare al passo con i nostri cari e lavorare. Siamo orgogliosi che WhatsApp è in grado di inviare circa 100 miliardi di messaggi ogni giorno e siamo entusiasti della strada da percorrere“.

L’applicazione ne ha fatta di strada dal progetto iniziale di sviluppo, passando da una semplice app per scambiare messaggi con amici e cari, ad una vera e propria piattaforma che offre spazio a persone private ma anche a piccole e grandi realtà commerciali, soprattutto in paesi come l’India dove il business tramite smartphone è in espansione.