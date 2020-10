Siamo abituati a vedere i nuovi smartphone collocarsi in vetta alla classifica di DXOMARK, piattaforma specializzata nella valutazione della qualità fotografica degli smartphone. A quanto pare però non vale per tutti, come dimostra la valutazione di Google Pixel 5.

Sarà per un comparto fotografico composto da “sole” due fotocamere, sarà per i sensori da 12 megapixel, sarà per l’assenza di novità straordinarie, ma a quanto pare in DXOMARK non sono rimasti particolarmente impressionati. Intendiamoci, Google Pixel 5 ha ottenuto 120 punti, meglio di quanto hanno fatto Samsung Galaxy S20 Plus e OnePlus 8 Pro, ma meno di altri quattordici smartphone.

Il punteggio vale al nuovo Pixel il quindicesimo posto nella classifica attuale a 16 punti dall’inarrivabile Huawei Mate 40 Pro. Il voto finale è dato da 129 punti nel comparto foto e 107 in quello video, con 49 punti nel comparto zoom. Leggendo la recensione scopriamo che dettagli e texture sono di qualità, ma è visibile del rumore in ogni foto, e ovviamente l’assenza di una lente zoom finisce per penalizzare il giudizio finale.

Non che la fotocamera ultra grandangolare sia stata apprezzata da DXOMARK, che non gradisce il campo visivo limitato (106 gradi) rispetto alla concorrenza, che solitamente opera intorno ai 120 gradi. Anche le foto notturne, da sempre cavallo di battaglia della linea Pixel, non colpiscono pur essendo di buon livello.

Soddisfacente il comparto video, che avvicina Google Pixel 5 ai top di gamma (non dimentichiamo che stiamo parlando di uno smartphone di fascia medio alta e non di un dispositivo di fascia premium), e convince decisamente. Se volete scoprire nel dettaglio i pregi e i difetti di Google Pixel 5 secondo DXOMARK non vi resta che leggere la relativa recensione. Qui sotto invece trovate il link alla nostra prova del medio gamma di Google, che ci è piaciuto particolarmente.

