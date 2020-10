Redmi Note 7 si aggiorna alla MIUI 12 in versione stabile in Italia: dopo i primi avvistamenti e l’arrivo in Europa, finalmente tocca anche agli utenti italiani accogliere l’ultima major release del software dell’azienda cinese.

Novità aggiornamento MIUI 12 per Redmi Note 7

L’attesa è stata lunga, ma alla fine c’è stato il lieto fine: Redmi Note 7 si aggiorna alla MIUI 12 in Italia su base Android 10, che porta le tante novità della release viste con gli altri modelli e le patch di sicurezza di ottobre 2020. L’aggiornamento, in roll out tramite OTA, pesa 818 MB ed è siglato 12.0.2 (QFGEUXM).

Lo smartphone, uno dei più popolari degli ultimi anni e che ha di fatto “lanciato” il successo del brand a livello globale, è ancora nelle mani di tantissimi utenti: tutti saranno felici di accogliere l’aggiornamento alla MIUI 12 attualmente in distribuzione. Niente Android 11 per ora, ma questo non significa che non ci siano tante novità.

Come aggiornare Redmi Note 7 alla MIUI 12

Il rollout della MIUI 12 stabile per la versione globale di Redmi Note 7 è partito anche in Italia: per aggiornare il vostro smartphone all’ultima build disponibile potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Info sistema > Aggiornamenti di sistema“.

Il dispositivo dovrebbe essere in grado di trovare l’update, ma in caso negativo non dovete fare altro che attendere qualche ora e riprovare. Allora, siete contenti dell’arrivo dell’aggiornamento alla MIUI 12 per il vostro Redmi Note 7? Fatecelo sapere nel solito box qui di seguito.

Mille grazie a Chiara Chuss Massafra per la segnalazione