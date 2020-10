La nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung, One UI 3.0, è già stata rilasciata in versione open beta per alcuni smartphone della gamma Galaxy in una serie di Paesi, così da consentire agli utenti di “assaggiare” le novità introdotte insieme ad Android 11.

Pur portando con sé diverse modifiche, alcune visibili ed altre “sotto il cofano”, Samsung One UI 3.0 non può essere considerata una rivoluzione per gli utenti finali, rappresentando piuttosto un ulteriore perfezionamento del grande lavoro fatto negli ultimi mesi dal team di sviluppatori del colosso coreano.

Tra le nuove funzionalità di One UI 3.0 c’è anche il doppio tocco per dormire, ossia un sistema già utilizzato da altri produttori per spegnere il display in un modo decisamente smart: ciò, infatti, avviene con un semplice doppio tap su un’area vuota della schermata iniziale o in quella di blocco.

Si tratta, in sostanza, della feature inversa a quella del doppio tocco per attivare, già da tempo disponibile e molto apprezzata dagli utenti Samsung e che sembra avere tutte le carte in regola per rendere ancora più piacevole l’esperienza di utilizzo offerta dagli smartphone del produttore coreano.

Come abilitare “il doppio tocco per dormire” su Samsung One UI 3.0

Chi ha già installato la nuova versione dell’interfaccia del colosso coreano ha la possibilità di abilitare o disabilitare questa funzionalità in modo molto semplice: è sufficiente, infatti, andare nel menu delle Impostazioni, quindi entrare nella sezione dedicata alle Funzioni avanzate, scorrere fino a Movimenti e Gesti ed abilitare (o disabilitare) la relativa opzione (si trova proprio sotto la voce Toccate due volte per attivare).

A questo punto è possibile tornare alla schermata principale e mettere lo smartphone in standby con un doppio tap su un’area vuota dello schermo (sia nella home che nella schermata di sblocco).

Ricordiamo che questa feature, che arriva per la prima volta nell’interfaccia personalizzata di Samsung, è già disponibile da diverso tempo in vari launcher Android di terze parti.

Il via al rilascio della versione finale di Samsung One UI 3.0 è in programma entro la fine di quest’anno.