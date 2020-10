Very Mobile esce allo scoperto e lancia questa sera la eSIM, rendendola disponibile all’acquisto con due offerte dedicate per i nuovi clienti che decidono di attivare un nuovo numero o passare il loro attuale da un altro operatore.

Offerte eSIM Very Mobile

Come dicevamo, sono disponibili due offerte da abbinare all’acquisto della eSIM di Very Mobile: una prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati internet in 4G e l’altra prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 30 GB di traffico dati internet in 4G.

Il costo delle due offerte è variabile e dipende dall’operatore di provenienza: quella con 100 GB costa 6,99 euro al mese per chi porta il numero da Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali, 7,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero e 13,99 euro al mese per chi porta il numero da Kena Mobile, Vodafone, TIM e altri, mentre quella con 30 GB costa 4,99 euro al mese per chi porta il numero da Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali, 4,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero e 11,99 euro al mese per chi porta il numero da Kena Mobile, Vodafone, TIM e altri.

Il costo di attivazione, per entrambe le offerte, è di 5 euro anziché 9,99 euro, mentre il costo della eSIM è gratuito. Chi fosse interessato all’attivazione delle due offerte con eSIM può dirigersi sul sito ufficiale di Very Mobile a questo indirizzo.

