WINDTRE tra offerta Smart Pack 100 e iniziative WINDAY della settimana

Inizio infuocato di settimana per WINDTRE – noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile –, tra la nuova offerta estiva Smart Pack 100 Easy Pay e le iniziative promozionali nell’ambito del programma fedeltà WINDAY.

WINDTRE Smart Pack 100 Easy Pay: info e costi dell’offerta

Parte oggi, 27 luglio 2020, la nuova offerta mobile WINDTRE Smart Pack 100 Easy Pay, che sarà attivabile fino al 20 settembre prossimo e che prevede un pacchetto particolarmente completo.

L’offerta, infatti, mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G, a cui si aggiunge uno smartphone a rate, a scelta tra quelli compatibili (con eventuali costi mensili da sostenere in base al modello scelto dal cliente).

In particolare, gli smartphone compatibili con WINDTRE Smart Pack 100 Easy Pay sono: Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A21s, Huawei P40 Lite, Huawei P Smart 2020 e Redmi 9, disponibili a 0 euro aggiuntivi ogni mese; Oppo A9 2020 a 0,99 euro aggiuntivi ogni mese; Samsung Galaxy A51 a 2,99 euro aggiuntivi ogni mese; Xiaomi Mi 10 Lite a 5,99 euro aggiuntivi ogni mese.

Per quanto riguarda le condizioni economiche dell’offerta, per lo smartphone è previsto anticipo azzerato in caso di finanziamento tramite Findomestic o Compass. Guardando all’offerta in sé, invece, il costo del rinnovo mensile è di 16,99 euro e, come si evince dal nome, il meccanismo di pagamento previsto è “Easy Pay”, ciò vuol dire che il costo del rinnovo viene addebitato su carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate (PostePay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DB Contocarta di Deutsche Bank).

Rimanendo in tema di condizioni econimiche, parliamo dei costi eventuali: in caso di superamento delle soglie previste dall’offerta in questione, WINDTRE prevede un costo di 0,29 euro per ogni SMS e 1 GB al giorno a 0,99 euro con addebito su credito residuo.

Capitolo costi di attivazione: per la SIM ricaricabile WINDTRE, il cliente è chiamato a sostenere una spesa di 10 euro una tantum, salvo promozioni locali; il costo di attivazione vero e proprio è di 6,99 euro, scontato rispetto ai 49,99 euro previsti a patto di mantenere l’offerta attiva per 24 mesi (i restanti 43 euro saranno rateizzati in 24 rate mensili da 1,80 euro e non saranno addebitati, se l’offerta rimarrà attiva per la durata contrattuale prevista di 24 mesi; in caso di recesso anticipato, invece, le rate mancanti verranno ovviamente addebitate). In aggiunta a questo, a prescindere dallo smartphone selezionato dal cliente in abbinamento all’offerta WINDTRE Smart Pack 100 Easy Pay, l’operatore prevede anche un contributo unico di attivazione della rateizzazione pari a 3 euro.

Inclusi nel costo dell’offerta ci sono anche alcuni servizi, in particolare: SMS Ti ho cercato, gratuito; Segreteria telefonica, gratuita, già attiva sulla SIM e consultabile chiamando il 4200; SMS di Ricevuta di ritorno, se impostato sul proprio telefono, al costo di 0,29 euro per ogni SMS inviato.

Naturalmente, l’offerta WINDTRE Smart Pack 100 Easy Pay può essere sfruttata anche in Roaming UE, compatibilmente con la normativa in materia.

Dal momento che l’offerta comprende uno smartphone, WINDTRE permette anche di abbinare il servizio Smartphone Reload, che costa 2,49 euro al mese e permette di sostituire il modello scelto con uno nuovo in qualunque momento e per qualsiasi motivo.

Inoltre, essendo un’offerta Easy Pay, non manca la possibilità di attivare il servizio di Ricarica Automatica, impostabile sia per soglia di credito che mensilmente in un giorno a scelta.

WINDTRE Smart Pack 100 Easy Pay è compatibile anche con Telefono Incluso, Travel dall’estero e Super Fibra, il cui abbinamento permette di ottenere GB illimitati e lo sconto sull’abbonamento di rete fissa.

Rimane, infine, la possibilità di attivare l’altra offerta mobile WINDTRE GO 50 TOP+.

WINDAY: le iniziative della settimana

WINDAY non ha bisogno di presentazioni: il programma fedeltà dedicato ai clienti WINDTRE (e prima a quelli Wind) prevede ogni giorno e ogni settimana iniziative promozionali di cui i clienti possono approfittare. Andiamo a scoprire le iniziative previste per la settimana che va da oggi, 27 luglio, al 2 agosto 2020.

Il regalo di oggi, WinLunedì, consiste in un eBook in omaggio su una selezione di titoli su IBS – scaricabile gratis, fino al 9 agosto, su ibs.it e fruibile su pc, Mac, smartphone e i vari eBook reader; in alternativa c’è il 50% di sconto sull’abbonamento ai giochi educativi Papumba.

Non è esclusa la possibilità che gli stessi premi vengano riproposti nella giornata di sabato (Re-WinLunedì).

Domani sarà WinMartedì e sarà possibile acquistare vari prodotti a prezzo scontato su Crazy Store, l’e-commerce di WINDAY, con spedizione gratuita a domicilio. Ad alcuni clienti selezionati potrebbe essere proposta l’attivazione di Summer 75 Giga a 4,99 euro – 75 GB di traffico aggiuntivo per 15 giorni con addebito una tantum sul metodo di pagamento attivo – oppure il prodotto assicurativo di YOLO, Homeflix.

In occasione di WinMercoledì, come per tutto il mese di luglio, ci sarà il concorso instant-win che mette in palio un un weekend per due persone nella propria regione (sono inclusi 2 notti per una coppia in camera matrimoniale, 2 cene gourmet di 3 portate, 3 trasferimenti privati interni, 1 escursione e 1 trasferimento di andata e ritorno in auto privata con autista, il tutto per una distanza massima di 250 km tra la residenza del vincitore e la destinazione).

Nelle giornate di giovedì e domenica sarà nuovamente possibile partecipare ad un WinQuiz con in palio rispettivamente 3.000 euro e 2.000 euro (Speciale domenica), sotto forma di credito telefonico o sconto in fattura: gli utenti dovranno rispondere a 9 domande a risposta multipla e il montepremi sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i vincitori.

Il fine settimana, da venerdì a domenica, sarà di nuovo dedicato al relax, con un film gratuito da noleggiare da una selezione di titoli su CHILI grazie all’iniziativa “WinCinema in streaming a casa tua”.

