Forte del successo ottenuto lo scorso anno con la serie Mi 9T, Xiaomi ha lanciato oggi la nuova famiglia Mi 10T, composta da tre diversi modelli, uno in più rispetto alla passata stagione. Oltre a Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, è stato annunciato infatti anche Xiaomi Mi 10T Lite che prova a replicare l’ottimo successo del quasi omonimo Xiaomi Mi 10 Lite.

La nuova gamma di smartphone è caratterizzata da prezzi particolarmente interessanti e da un design che riprende parecchi elementi della famiglia Xiaomi Mi 10, annunciata nello scorso inverno. Ecco dunque tutti i dettagli sui tre smartphone annunciati oggi sui mercati internazionali.

Caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 10T

Partiamo con Xiaomi Mi 10T e il suo schermo piatto IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), frequenza di refresh a 144 Hz e punch hole. Vista la tipologia di schermo manca il lettore di impronte nel display, con Xiaomi che ha optato per una soluzione molto in voga in questo 2020, integrandolo nel tasto di accensione/sblocco.

Sotto alla scocca( in lega di alluminio), protetta da vetro Gorilla Glass 5 su ambo i lati, troviamo uno Snapdragon 865 affiancato, nella versione disponibile per il mercato italiano, da 6 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, quanto di meglio possa offrire il mercato. Come per tutta la serie Mi anche in questo caso non è possibile espandere la memoria interna.

Il comparto fotografico può contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel (f/1.89), affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 123 gradi) da 13 megapixel (f/2.4) e da un sensore macro da 5 megapixel(f/2.4). La fotocamera frontale, da 20 megapixel (f/2.2) è invece inserita in un foro posizionato nell’angolo superiore sinistro.

Impeccabile la connettività, con supporto 5G (SA/NSA), dual 4G /VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS a doppia frequenza, NFC, emettitore a infrarossi e porta USB Type-C. Manca solamente una presa da 3,5 mm per le cuffie, sempre più difficile da trovare sui nuovi smartphone.

Di qualità anche il comparto audio, con due speaker stereo e supporto all’audio Hi-Res. Ottima come sempre la batteria, che ha una capacità di 5.000 mAh ed è divisa in due banchi per ridurre i tempi di ricarica, ottimi grazie alla tecnologia rapida a 33 watt. Il sistema operativo infine è Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 12.

Due le colorazioni disponibili, Cosmic Black e Lunar Silver., mentre le dimensioni sono di 165,1 x 76,4 x 9,33 millimetri e 216 grammi di peso.

Caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 10T Pro

Sarà decisamente difficile quest’anno distinguere Xiaomi Mi 10T da Xiaomi Mi 10T Pro, visto che dal punto di vista estetico non ci sono particolari differenze, così come per quello che concerne la scheda tecnica.

Ecco dunque che ritroviamo anche su Xiaomi Mi 10T Pro uno schermo IPS LCD da 6,67 pollici, con punch hole, refresh a 144 Hz e risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel). Il lettore di impronte è posizionato anche in questo caso sul tasto di accensione/sblocco invece che al di sotto del display.

La gestione delle operazioni è demandata a una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865, affiancata da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, anche in questo caso non espandibile. Invariata la connettività, con supporto a 5G (SA/NSA), WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS a doppia frequenza, USB Type-C.

Cambia, ma non di molto, il comparto fotografico: il sensore principale ha una risoluzione di 108 megapixel (f/1.69) con stabilizzazione ottica dell’immagine, ed è affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 123 gradi) da 13 megapixel(f/2.4) e da un sensore macro da 5 megapixel (f/2.4).

Nella parte frontale, all’interno del foro presente nell’angolo superiore sinistro, è invece alloggiato un sensore da 20 megapixel (f/2.2) per i selfie. Non varia la batteria, anche in questo caso un modello da 5.000 mAh a due elementi con ricarica rapida a 33 watt. Il sistema operativo è ancora una volta Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 12, mentre non va dimenticata la presenza di un doppio speaker e della certificazione Hi-Res Audio.

Tre le colorazioni tra cui scegliere, Cosmic Black, Lunar Silver e Aurora Blue, le dimensioni sono di 165,1 x 76,4 x 9,33 mm e 218 grami di peso.

Caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 10T Lite

L’ultimo modello della famiglia è Xiaomi Mi 10T Lite, che rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un medio gamma dotato di connettività 5G a un prezzo particolarmente aggressivo. Lo schermo ha una diagonale di 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) anche in questo caso privo di lettore di impronte digitali, integrato nel tasto laterale di accensione e con una frequenza di refresh di 120 Hz.

Sotto alla scocca (in plastica ma protetta da doppio Gorilla Glass 5) troviamo una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 750G affiancata da 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna, ancora una volta non espandibile. La connettività, come per i modelli più costosi, include il supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, NFC, GPS e un connettore USB Type-C.

Anche Xiaomi Mi 10T Lite può contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel (f/1.89), sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel(f/2.2) e sensore macro da 2 megapixel (f/2.4). Nella parte frontale, ancora una volta con una soluzione punch hole, trova posto un sensore da 16 megapixel (f/2.45).

Chiudiamo con la batteria, che ha una capacità di 4.820 mAh e supporta la ricarica rapida a 33 watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 12. Anche in questo caso abbiamo un doppio altoparlante con certificazione Hi-Res Audio.

Tre le colorazioni disponibili, Atlantic Blue, Pearl Gray e Rose Gold Beach, mentre le dimensioni sono di 165,3 x 76,8 x 9,0 millimetri e 214,5 grammi di peso.

Design di Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro/Mi 10T Lite

Il design riprende in buona parte le linee della serie Xiaomi Mi 10, in particolare quelle di Mi 10 Ultra per quanto riguarda la fotocamera posteriore. Nella parte frontale Xiaomi ha optato per la soluzione punch hole, più affidabile ed economica rispetto alla fotocamera a scomparsa che caratterizzava la famiglia Xiaomi Mi 9T.

Rispetto alla linea Mi 10, che utilizza un lettore di impronte digitali integrato nello schermo AMOLED, la serie Mi 10T adotta una soluzione più economica ma altrettanto valida, spostando il lettore nel tasto di accensione/sblocco, una soluzione molto utilizzata anche da altri produttori e apprezzata dagli utenti.

La scelta di non adottare uno schermo AMOLED è ripagata dalla presenza di un display IPS LCD a 144 Hz, che farà felici gli appassionati di gaming. Per il resto Xiaomi non ha introdotto particolari novità estetiche, puntando su un design consolidato ma assolutamente in linea con i tempi.

Software e funzioni di Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro/Mi 10T Lite

Il trio di smartphone utilizza, com’era più che lecito aspettarsi, l’interfaccia personalizzata MIUI 12 che gira su Android 10, mentre l’aggiornamento ad Android 11 arriverà in un secondo momento. Non ci sono novità da segnalare rispetto a quanto visto su altri smartphone, quindi ritroviamo le ottimizzazioni al comparto fotografico, e tanta intelligenza artificiale per ottimizzare in modo costante le prestazioni dello smartphone.

Trpoviamo, ad esempio, Lunga Esposizione, per scatti artistici, Moving Crowd per concentrarsi su un soggetto fermo sfumando l’ambiente dinamico circostante, Star Trails che riproduce l’effetto di un cielo stellato o Photo Clone, per riprodurre un soggetto in diverse posizioni. Numerose anche le modalità dedicate agli appassionati di video, inclusa la funzione time lapse selfie.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro/Mi 1oT Lite

Eccoci giunti alla parte che più interessa gli utenti convinti dalla nuova serie Xiaomi Mi 10T, che vogliono conoscere prezzi e disponibilità dei tre smartphone. Ecco dunque il dettaglio di varianti e prezzi:

Xiaomi Mi 10T Lite 6-64 GB a 299,90 euro

Xiaomi Mi 10T Lite 6-128 GB a 399,90 euro

Xiaomi Mi 10T 6-128 GB a 499,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-128 GB a 599,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-256 GB a 649,90 euro

Xiaomi Mi 10T e Xiaomi MI 10T Pro saranno in preordine dal 1 al 14 ottobre, su mi.com, Amazon, Mi Store Italia e nelle principali catene e operatori telefonici. Le vendite ufficiali prenderanno il via il 15 ottobre.

Xiaomi Mi 10T Lite sarà in vendita su mi.com e Amazon a partire dal 13 ottobre nella versione 6-64 GB con un prezzo early bird di 249,90 euro valido per 24 ore o fino a esaurimento scorte. La versione 6-128GB sarà invece in vendita a partire dal 1 novembre.

Per tutti coloro che pre-ordineranno o acquisteranno Xiaomi Mi 10T 0 Mi 10T Pro tra il 1 e il 31 ottobre nei punti vendita fisici che aderiranno all’iniziativa sarà attiva un’operazione a premi per ottenere Mi True Wireless Earphone 2S o Mi Smart Band 5 + Mi TRue Wireless Earphones 2S.

Su mi.com alle 13:00 del 1 ottobre partirà una vendita lampo per 60 minuti fino a esaurimento scorte che permetterà di ottenere Mi Electric Scooter Essential a fronte dell’acquisto di Mi 10T Pro 8-256 GB. Preordinando Xiaomi Mi 10T tra l’1 e l’8 ottobre è invece possibile ottenere un bundle con Mi Smart Band 5m Mi True Earphone 2 Basic e Redmi Power Bank 20000 mAh.