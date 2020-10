Kena Mobile regala 30 GB di internet aggiuntivi a tutti i nuovi clienti

Kena Mobile affila gli artigli per questo weekend di ottobre 2020 e, oltre ad arricchire il proprio listino di nuove offerte, ha in serbo una nuova, valida promozione per tutti i suoi clienti, i quali potranno ottenere così 30 GB gratuiti di internet semplicemente attivando un’offerta tariffaria.

Kena Mobile: 30 GB gratis per i nuovi clienti

La nuova iniziativa di Kena Mobile consente così a tutti i suoi nuovi clienti che acquistano un’offerta tariffaria entro il 20 ottobre 2020, salvo eventuali proroghe, di ricevere in regalo 30 GB di internet aggiuntivi da utilizzare entro 30 giorni dalla data di attivazione dell’offerta stessa. Questa interessante promozione è valida sia online sia in tutti i negozi di Kena, a cui potrete rivolgervi per sottoscrivere, anche tramite portabilità del numero, una delle tante offerte presenti in listino, come Kena 7,99.

E’ opportuno rilevare che attivando online la migliore offerta, ovvero Kena 5,99, non ci sarà nessun costo da affrontare (né il contributo di attivazione, né il costo per la SIM), ma sarà necessario effettuare solo una prima ricarica, contestuale all’acquisto della promozione, di almeno 5 euro.