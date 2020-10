Come ben saprete oggi e domani l’Amazon Prime Day 2020 vi darà l’opportunità di scovare un gran numero di offerte e occasioni per acquistare i vostri prodotti preferiti oppure per regalarli alle persone care. Fra le tante proposte in evidenza, ci teniamo a sottolineare anche quella relativa ad Amazon Warehouse.

20% di sconto su Warehouse

Infatti, dalle 00:01 di oggi 13 ottobre 2020 e fino alle 23:59 del 14 ottobre 2020, tutti i clienti Amazon Prime potranno godere del 20% di sconto su tutti i prodotti usati presenti all’interno della sezione Amazon Warehouse su Amazon.it. Per usufruire di questa opportunità basta semplicemente cliccare il link sottostante, scegliere il prodotto di cui si ha bisogno e lo sconto del 20% sarà automaticamente applicato al carrello.

Scopri le offerte su Amazon Warehouse

Se i prodotti usati in sconto su Amazon Warehouse non dovessero soddisfare le vostre necessità, non dimenticate di controllare le tante novità svelate dal colosso statunitense per l’Amazon Prime Day 2020. Per chi invece è impegnato e non ha modo di controllare assiduamente le nostre pagine per scovare le tante offerte in arrivo, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram per scoprire le migliori occasioni del Prime Day.

Il prossimo appuntamento è per il Black Friday e il Cyber Monday, due eventi da non perdere assolutamente e rispettivamente attesi per il 27 e 30 novembre 2020.

