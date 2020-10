Quando si parla di applicazioni mobile per la navigazione, nove volte su dieci si pensa a Google Maps. L’applicazione sviluppata dal colosso di Mountain View è di fatto la soluzione più comune e più affidabile per quanto riguarda la navigazione su device mobile e non solo, merito certamente dell’ottimo lavoro svolto dal team di Google Maps che si trova costantemente a mappare le strade delle nostre città per segnalare qualsiasi tipo di novità.

Una simpatica auto al posto della freccia

In questi ultimi tempi l’applicazione di Google svela una piccola ma interessante novità per gli utenti muniti di dispositivi Android: cambiare l’icona di navigazione con quella di un veicolo. Infatti, se siete soliti utilizzare Google Maps, avrete certamente fatto caso che la propria posizione sulla mappa viene indicata da una piccola freccia blu: su Android è adesso possibile cambiarla scegliendo fra un veicolo di vari colori.

Ma come si fa a cambiare icona? Una volta avviata la navigazione stradale basta semplicemente tappare sull’icona blu, scegliere quale il colore preferito e quindi il veicolo da impostare al suo posto. C’è però da dire che, com’è possibile notare dallo screenshot soprastante, la raffigurazione 3D del veicolo risulta piuttosto ingombrante rispetto alla cara e vecchia freccia blu.

La funzione dovrebbe essere disponibile a tutti gli utenti muniti di Google Maps per Android, ma in caso contrario vi consigliamo di scaricare l’ultima versione disponibile cliccando sull’icona del Play Store sottostante.

Grazie a Leonardo per la segnalazione