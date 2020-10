AppGallery dà il benvenuto a tante nuove applicazioni (anche bancarie)

AppGallery, lo store di applicazioni proprietario con il quale Huawei ha fronteggiato la complessa situazione con gli USA che l’ha privato dei servizi di Google e delle relative app (Google Play Store compreso), continua ad aggiungere tasselli importanti al proprio parco app: questa volta ci sono alcune new entry significative come ad esempio BNL, Hello Bank!, ufirst e Aruba OTP.

Insomma, dopo aver vissuto un mese di settembre 2020 in grande spolvero – tra la UI rinnovata e le tante app importanti arrivate e in arrivo – AppGallery si addentra in quello di ottobre in modo altrettanto positivo.

AppGallery: le nuove applicazioni disponibili

Al netto della lacuna incolmabile (se non ricorrendo a metodi particolari) delle app di Google, ai Huawei dotati dei soli Huawei Mobile Services (HMS) e facenti affidamento esclusivamente ad AppGallery è stata spesso fatta pesare la mancanza di app importanti, molte delle quali afferenti all’ambito bancario.

Negli ultimi mesi è stato svolto un lavoro notevole per colmare questo gap e le nuove applicazioni appena sbarcate su AppGallery sono un ottimo esempio di questo impegno. L’elenco completo, infatti, comprende: BNL, Hello Bank!, NeN – Energia in abbonamento, ufirst, Marketwall, find, Domino’s Pizza Italia, Trenord, MyGenerali, Aruba OTP.

Dove scaricare le nuove applicazioni di AppGallery

Le nuove app sono visibili negli screenshot qui sopra. Se possedete uno smartphone o tablet Huawei con AppGallery, vi basta aprire lo store e cercarle per poterle scaricare. In alternativa, potete fare ricorso ai seguenti link:

Avevate già notato questi nuovi arrivi sullo store di Huawei? Sono app che stavate aspettando? Fatecelo sapere nel box dei commenti.