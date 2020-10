Tra i tantissimi smartphone lanciati nel corso del 2020 ve ne sono alcuni decisamente meno comuni e non abbiamo dubbi sul fatto che tra di essi un posto spetti anche a LG WING.

Lanciato ufficialmente dal colosso coreano lo scorso mese, con questo smartphone LG ha provato a proporre una soluzione alternativa a quelle già disponibili sul mercato, puntando su un doppio display: quello principale può essere fatto ruotare, svelando così un secondo schermo più piccolo, che ha come obiettivo quello di amplificare le funzioni di multitasking, dando così agli utenti la possibilità di sfruttare nuove modalità di utilizzo sia dello stesso smartphone che delle applicazioni che sapranno sfruttare questo inedito form factor.

Uno smartphone di fascia media con un design unico

Nonostante il suo speciale design, LG WING non è uno smartphone top di gamma, potendo contare su una scheda tecnica che non fa gridare al miracolo.

Tra le sue principali feature, infatti, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 765G con supporto alla connettività 5G, uno schermo primario P-OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e uno secondario G-OLED da 3,9 pollici con risoluzione 1.080 x 1.240 pixel, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel), una fotocamera frontale a scomparsa da 32 megapixel, una batteria da 4.000 mAh (con supporto a ricarica wireless e ricarica rapida Quick Charge 4.0+) e un lettore per le impronte digitali integrato nel display.

I pre-ordini di LG WING non decollano in Corea del Sud

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, nel mercato interno lo smartphone di LG (ove viene venduto a circa 900 euro) ha ricevuto un’accoglienza piuttosto “tiepida”: a dire di Sleepy Kuma, infatti, sarebbero soltanto 1.275 i modelli pre-ordinati (a fronte dell’obiettivo di LG di vendere 3.000 pezzi entro la fine dell’anno).

Tanto per fare una comparazione che possa rendere meglio l’idea, i pre-ordini di Samsung Galaxy Z Fold2 sempre in Corea del Sud hanno toccato quota 80.000 unità. Speriamo di poterlo presto vedere anche in Europa, ove dovrebbe costare 1.099 euro.

