Perché godere di Android Auto ed Apple CarPlay solamente sulle automobili, si son chiesti gli uomini di Boss Audio? È venuto fuori in risposta a questa esigenza il sistema di infotelematica MRCP9685A, impermeabile e quindi in grado di portare l’esperienza multimediale dei giorni nostri su quei mezzi la cui strumentazione è esposta alle intemperie.

Imbarcazioni, naturalmente, ma anche fuoristrada decappotabili che grazie a sistemi come MRCP9685A di Boss Audio possono finalmente essere godibili a tutto tondo. L’azienda presenta il prodotto come protetto dagli agenti atmosferici “marini”, il che significa che la salsedine non può arrecare danni all’unità di Boss Audio.

È necessario naturalmente un doppio DIN, ma se non lo avete sappiate che è un problema superabile con l’ausilio di un professionista. Boss Audio MRCP9685A vi ricompenserà con la compatibilità alle fonti audio Bluetooth, il supporto alle telecamere di parcheggio, la presenza del sintonizzatore FM e naturalmente i già citati Android Auto ed Apple CarPlay via USB.

Il costo di Boss Audio MRCP9685A non è neppure proibitivo: 289,99 dollari sul sito dell’azienda che pure spedisce in Italia, anche se bisogna conteggiare i 61,95 dollari necessari per la spedizione gestita da USPS portando così il totale a 351,94 dollari. Amazon, per il momento, non ha a listino il sistema di Boss Audio.