Samsung non passerà molto presto ai display senza interruzioni e continuerà a utilizzare un piccolo foro per la fotocamera anteriore anche su Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy Note 21 (sempre se saranno questi i loro nomi): a sostenerlo è un report proveniente dalla Corea del Sud.

Samsung Galaxy S21 e Note 21 col foro: dovremo attendere Galaxy Z Fold 3?

Ormai praticamente tutti i modelli Samsung Galaxy dispongono di un foro nel display per la fotocamera anteriore, che si tratti di top di gamma come Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20 o di fascia media come Galaxy M51. Sembra che questo trend proseguirà anche con i prossimi smartphone del produttore, a eccezione di uno.

Il primo smartphone della casa a poter contare sulla tanto attesa fotocamera sotto il display potrebbe essere Samsung Galaxy Z Fold 3, ossia il prossimo dispositivo pieghevole top di gamma. Questo significa che la “rimozione” del foro potrebbe essere “vicina”, ma non così tanto visto che Samsung Galaxy Z Fold2 5G è appena sbarcato sul mercato.

Secondo quanto riportato, il produttore implementerà un processo HIAA (hole-in-active-area) in due fasi: HIAA 1 è il metodo utilizzato sugli attuali modelli e prevede un preciso taglio laser su uno schermo OLED flessibile in modo da evitare distorsioni nella resa finale; il secondo, HIAA 2, dovrebbe prevedere un processo di perforazione particolarmente preciso e più elaborato, con l’obiettivo di far passare abbastanza luce dal display per scattare un selfie senza influenzare i colori.

Questa procedura si starebbe rivelando più complicata del previsto e non dovrebbe arrivare in tempo per i Galaxy S21. Inoltre, anche nel caso in cui Samsung dovesse riuscire a perfezionarla in tempo, magari per Galaxy Note 21, la produzione di massa potrebbe essere un problema, almeno all’inizio. Ecco che quindi entra in gioco Samsung Galaxy Z Fold 3, dispositivo che dovrebbe arrivare tra circa un anno e per il quale non sono previsti gli stessi volumi di vendita degli altri flagship.

Insomma, ancora per qualche tempo in casa Samsung ci si dovrà “rassegnare” ai fori nel display: non vedere l’ora di avere uno smartphone Galaxy tutto schermo con fotocamera integrata (e senza meccanismi a scomparsa), vero?

