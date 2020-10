DxOMark ha rilasciato la recensione fotografica dell’ultima fatica di Samsung, ovvero Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Il punteggio finale di 122 pone il top di gamma Android all’interno della top ten dei migliori smartphone Android sul mercato, ma ben sotto a terminali con un prezzo di listino inferiore e realizzati da compagnie che non ci saremo mai aspettati di trovare in cima alla classifica.

Potrebbe fare molto di più

Il riferimento a Xiaomi Mi 10 Ultra (primo in classifica con 130 punti) non è affatto casuale, e fa specie constatare 8 punti di differenza fra lo smartphone Xiaomi e quello di Samsung. Dal punto di vista della componente fotografica, DxOMark mette in risalto la qualità dei colori, dell’autofocus, della esposizione e della facilità con cui è possibile ottenere scatti di alta qualità. Nonostante il punteggio pari a 130, il sensore telescopico fornisce una qualità fotografica altalenante soprattutto quando si effettua il crop degli scatti effettuati. In questo frangente è possibile notare una perdita dei dettagli e della texture.

Per quanto riguarda invece la parte video, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ha raggiunto un punteggio massimo pari a 101. I video registrati a risoluzione 4K a 30 FPS offrono una buona qualità dei colori sia in condizioni di buona e cattiva illuminazione, sebbene il risultato offra un filmato più scuro di quello registrato da Samsung Galaxy S20 Ultra 5G nelle stesse condizioni di scarsa luminosità.

Insomma, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G è uno smartphone Android coi fiocchi e munito di un comparto fotografico di alto livello. Purtroppo sembra che Samsung non sia riuscito a mettere tutti i “puntini sulle i” lasciando qualche sbavatura qua e là.