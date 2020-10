Mentre si inizia già a parlare di MIUI 13, ecco finalmente un primo segno dell’arrivo della nuova MIUI 12.1 e delle tante novità che porterà sui dispositivi Xiaomi; la nuova versione della ROM è infatti in rollout per Xiaomi Mi 10 Pro in versione Global, ovviamente in fase di beta.

MIUI 12.1 comincia ad arrivare su Xiaomi Mi 10 Pro

La nuova MIUI 12.1 è quindi in rollout per Xiaomi Mi 10 Pro Global, ma solo per i dispositivi con ROM Beta Stabile: ciò significa che non tutti i possessori di Mi 10 Pro potranno da subito riceve questo nuovo aggiornamento.

Come detto, sono tante le novità che Xiaomi andrà ad includere in questa nuova versione della MIUI, e in particolare con i successivi minor updates che sono previsti in arrivo; per scoprirle tutte vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, completo di video e screenshot.

Nel caso siate interessati a provare la nuova MIUI 12.1, in fondo all’articolo trovate il link per scaricarla; ovviamente dovrete far parte del programma beta per poterla installare (non va bene avere la ROM Global stabile), aver sbloccato il bootloader ed avere una buona padronanza degli strumenti necessari alle operazioni: in caso contrario vi sconsigliamo vivamente di procedere alle operazioni di flash.