Mentre Xiaomi continua a portare avanti l’aggiornamento dei propri smartphone alla MIUI 12, il team di sviluppo è già attivamente impegnato ad affinare le feature che troveranno posto all’interno della versione stable della MIUI 12.1. Ad oggi la personalizzazione di Android è in fase di beta testing nelle build cinesi, ma quest’oggi abbiamo modo di scoprire alcune delle novità a cui Xiaomi sta lavorando e che presto troveranno posto anche all’interno degli smartphone disponibili nel nostro Paese.

Nuove animazioni per l’impronta digitale

Uno dei primi miglioramenti a cui Xiaomi sta lavorando riguarda l’aggiunta di nuove animazioni per lo sblocco dello smartphone con l’impronta digitale. Attualmente in fase di sviluppo sulla MIUI 12.1, il team di sviluppo permetterà agli utenti di scaricarne di altre direttamente tramite l’applicazione “Temi”.

Nuovo design per l’App Vault

L’arrivo della MIUI 12 ha permesso agli utenti di accedere rapidamente all’App Vault direttamente tramite uno swipe a destra rispetto alla scheda principale nella home screen. Con la MIUI 12.1 troveremo un design migliorato dell’App Vault con la presenza di linee più morbide e stondate.

Nuovo design per l’applicazione Meteo

La MIUI 12.1 andrà a modificare leggermente anche il design dell’applicazione Meteo di Xiaomi. In questo caso gli utenti potranno controllare con più facilità le condizione meteo delle città memorizzate sull’app, con tanto di nuove animazioni.

Miglioramenti per l’Always On Display

L’Always On Display (AOD), già migliorato nella MIUI 12, con l’arrivo dell’update alla MIUI 12.1 verrà ulteriormente potenziato per quanto riguarda la personalizzazione della funzione. Gli utenti potranno infatti scegliere quali elementi mostrare o nascondere nella modalità AOD, come ad esempio l’icona della batteria, le notifiche, i contapassi e tanto altro.

Miglioramento dello sblocco con tastiera

Molti utenti ancora oggi preferiscono sbloccare il proprio smartphone tramite l’inserimento del codice PIN invece di utilizzare il classico sensore per le impronte digitali. Con la MIUI 12.1 il team di sviluppo andrà ad aggiungere una funzione particolarmente interessante pensata per proteggere l’inserimento del codice dagli occhi indiscreti. Gli utenti potranno cambiare la disposizione del tastierino numerico ogniqualvolta si andrà a sbloccare il telefono, un po’ come avviene su alcune app di home banking. In questo modo sarà molto più difficile carpire il codice di sblocco di uno smartphone.

Altre novità minori

Oltre a tutte le novità attualmente in sviluppo dal team di Xiaomi, il colosso cinese sta lavorando alla implementazione di queste altre funzionalità: