Google attualmente mantiene due versioni dell’app G Pay: una per gli utenti globali e una per gli utenti indiani. La scorsa settimana il team di Google Pay ha annunciato che l’app Google Pay for India sta subendo un’importante riscrittura del design con Flutter, il kit di sviluppo dell’interfaccia utente open source di Google.

L’app Google Pay globale verrà sostituita da una nuova versione

Ieri è stata lanciata sul Play Store la versione 2.118 di Google Pay, la quale conferma che l’app globale verrà sostituita. Le stringhe all’interno del codice del relativo APK indicano che verrà presentato un avviso che informerà gli utenti di scaricare la nuova versione dell’app.

L’avviso indica agli utenti che nella nuova applicazione troveranno ancora le loro funzioni preferite, oltre alla possibilità di monitorare la spesa, ottenere informazioni utili, guadagnare premi unici e altro ancora.

Toccando il pulsante “Ottieni il nuovo GPay” in basso, l’utente verrà indirizzato alla scheda del Play Store relativa alla precedente app Google Pay for India.

Nel post del blog, Google ha affermato di essere impaziente di lanciare Google Pay su Flutter per tutti gli utenti nel mondo su Android e iOS, ma attualmente la nuova app G Pay è ancora limitata a livello regionale.

All’inizio di settembre Google Pay ha rinnovato il suo aspetto su Android con una nuova grafica. A seguire trovate il badge per installare l’app, oppure aggiornarla all’ultima versione.