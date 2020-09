Google dà il benvenuto al mese di settembre con uno svecchiamento dell’interfaccia grafica dell’applicazione per Android di Google Pay, che adesso si presenta con un aspetto più moderno, semplice e intuitivo e ricorda per molti versi il pannello accessibile dal tasto power.

Google Pay è tutto nuovo: rinnovata la grafica

Google Pay stacca completamente col passato e abbraccia una interfaccia grafica del tutto nuova e per molti versi migliore, così da rispecchiare le linee guida viste con Android 11. Non è un caso, infatti, che Google Pay abbia perso le schede in basso e altri elementi con questo aggiornamento.

Nelle immagini qui sopra è evidente che Google Pay adesso punta tutto sulla modernità e sulla semplicità, così da essere ancora più facile e immediato da usare. Non perde, comunque, tutte le sue funzionalità per i pagamenti, per le promozioni e per un’esperienza d’uso completa e appagante.

Questa nuova interfaccia grafica è in roll out graduale, con attivazione da remoto via server, da questa sera e necessità almeno della versione 2.116 di Google Pay e 20.30.19 di Google Play Services affinché possa comparire. Tenete d’occhio l’applicazione, dunque, perché potrebbe comparire a breve.