Alcuni mesi fa il team di Google Chrome ha rilasciato un’estensione che consente agli utenti di creare un collegamento ad uno specifico testo evidenziato all’interno di una pagina Web e ora questa funzione sta per essere integrata direttamente nel browser.

Disponibile con l’ultima versione di Google Chrome Canary, tale feature può essere abilitata attraverso un un flag e consente agli utenti di fare clic con il pulsante destro del mouse sui collegamenti ipertestuali per copiare il collegamento nascosto all’interno.

Come abilitare la nuova feature di Google Chrome

In pratica, una volta abilitato il flag, quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un collegamento ipertestuale si visualizzerà un’opzione “Copia collegamento in testo”, il tutto in un modo più semplice rispetto all’estensione.

Per provare tale nuova feature è necessario scaricare la versione Canary del browser desktop (la trovate qui), quindi andare su chrome://flags e abilitare il flag “Copy Link To Text” (#copy-link-to-text). Una volta riavviato il browser, la funzionalità sarà disponibile per essere utilizzata.

Al momento tale novità è limitata alla versione Canary di Chrome per dispositivi desktop (macOS, Windows, Linux e Chrome OS) ma probabilmente presto sarà integrata anche in quelle meno “sperimentali”. Basta avere un po’ di pazienza.