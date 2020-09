Ha scaturito una sorta di effetto a catena l’iniziativa dei giorni scorsi di un utente che ci ha regalato in anteprima lo sfondo visto negli ultimi render di Google Pixel 5. In quel frangente – ve ne abbiamo parlato qui – ne è derivata anche una variante rivista con colori più tenui ed elementi in legno e vetro, che evidentemente ha stimolato la creatività di altri internauti che ne hanno prodotti di altri sulla stessa base.

È il caso del graphic designer Rishi Bafna, che ha condiviso su Twitter degli sfondi particolarmente adatti agli schermi OLED partendo dall’ormai iconico sfondo di Google Pixel 5 che ha imperversato di recente. L’artista lo ha reinterpretato in varie colorazioni stilizzando un flipper: potete vederli tutti e scaricarli tramite questo link.

Le varianti comunque non mancano. Un’altra interpretazione venuta alla luce in queste ore è quella condivisa da Isaac (@igbacardi su Twitter), che ha ricostruito in 3D lo sfondo di Google Pixel 5 immortalandolo idealmente da una prospettiva diversa. Il risultato è notevole e d’effetto, con dimensioni tuttavia non ideali per uno sfondo: se vi piace, insomma, dovrete sceglierne un ritaglio.