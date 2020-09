Huawei ha presentato HarmonyOS 2.0 nella propria Developer Conference svoltasi nei primi giorni di settembre, annunciando che nel corso del 2021 sarebbero iniziati i test per portare il nuovo sistema operativo sui propri smartphone.

Il sistema operativo, il cui progetto risale a parecchi anni fa (è nato nel 2012 e il primo kernel risale a maggio 2018) ma che è stato portato alla luce solo lo scorso anno in seguito al ban dichiarato dal governo USA, era inizialmente destinato a smart TV e dispositivi indossabili ma è già pronto per essere portato sugli smartphone e oggi arrivano nuove informazioni in merito.

A fornirle e Wang Chenglu, Presidente dello sviluppo software di Huawei Consumer Business Group, che nel corso di una intervista per la rubrica Deep Web di Tencent ha fornito anche le prime date ufficiali. HarmonyOS 2.0 sarà distribuito in versione beta a partire dal mese di dicembre 2020, anche se nei test iniziali saranno coinvolti esclusivamente gli sviluppatori.

Nel mese di febbraio 2021 invece verrà rilasciata la prima beta pubblica, che permetterà a Huawei di capire il grado di maturità del proprio software nel mondo reale, con gli utenti che saranno chiamati a testare applicazioni e funzionalità prima di un eventuale rilascio della versione stabile. Huawei non ha fornito, al momento, una lista dei dispositivi che saranno coinvolti ma è probabile che saranno interessati, almeno nella prima fase dei testi, i flagship più recenti delle linee P e Mate.

Nel frattempo Zhi Hao, presidente del settore IoT di Huawei Consumer Business Group, ha confermato che i primi dispositivi a ricevere HarmonyOS 2.0 saranno le smart TV targate Huawei, sulle quali il sistema operativo del colosso cinese aveva debuttato lo scorso anno. Entro la fine del 2020 sarà inoltre lanciata una nuova serie di televisori, che ricopriranno un ruolo sempre più centrale nella strategia Huawei per il controllo della domotica e dell’Internet delle cose.