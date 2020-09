Le offerte eBay di questa settimana ci regalano un paio di proposte interessanti per chi è alla ricerca di uno smartphone Android 5G e non vuole spendere troppo: è infatti disponibile in promozione Xiaomi Mi 10 Lite 5G, in versione da 64 e da 128 GB di memoria interna.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G in offerta su eBay

Il 5G sta lentamente iniziando ad affacciarsi sul territorio italiano e alcuni di voi potrebbero già essere alla ricerca di uno smartphone “a lungo termine”, per non farsi trovare impreparati dall’espansione della rete di quinta generazione. Tra le proposte più interessanti di eBay troviamo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, in offerta in queste ore.

Per chi non lo conoscesse (in fondo trovate anche la nostra recensione), Xiaomi Mi 10 Lite 5G è uno smartphone medio-gamma dotato di specifiche da non sottovalutare per la sua fascia di prezzo: a bordo troviamo infatti display AMOLED TrueColor da 6,57 pollici a risoluzione Full-HD+, SoC Qualcomm Snapdragon 765G a 7 nm, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria interna UFS 2.1 e batteria da 4160 mAh.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G è in offerta su eBay a 259,99 euro nella versione da 64 GB di storage. Se avete bisogno di più memoria potete optare per quella da 128 GB, per la quale saliamo a 299,90 euro (link in basso). Se invece siete alla ricerca di altri modelli potete consultare le offerte eBay della settimana, anche con coupon, a questo indirizzo.

