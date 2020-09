Una nuova settimana è iniziata, e con essa si vanno a concludere i festeggiamenti per il 25° anniversario di eBay. Per chiudere alla grande il noto sito lancia oggi un coupon, disponibile fino alle 23:59 di domenica 27 settembre 2020 e utilizzabile su una serie di prodotti selezionati: secondo voi potevano mancare gli smartphone Android?

Le offerte eBay per sfruttare il coupon PARTYEBAY25

Il codice sconto “PARTYEBAY25” prevede uno sconto di 25 euro, senza spesa minima e senza spesa massima, visto che non si tratta di una percentuale. Può essere utilizzato su tantissimi prodotti, ma non su tutti quelli del catalogo eBay. Proprio per questo abbiamo fatto per voi una selezione di smartphone Android che potete acquistare sfruttando il coupon (il prezzo riportato è ancora da scontare e potrebbe variare in base alla disponibilità). Se invece cercate altre occasioni vi rimandiamo al nostro articolo su Tuttotech.

Offerte smartphone Android con coupon eBay

Se volete scoprire la lista completa di tutti i prodotti aderenti all’iniziativa, con i quali sfruttare il coupon da 25 euro, non vi resta che seguire questo link. Non ne fanno parte i seguenti smartphone, ai quali vale comunque la pena dare un’occhiata visto che fanno parte degli Imperdibili della settimana:

Offerte smartphone Android senza coupon eBay

Questi erano solo alcuni esempi degli Imperdibili di questa settimana. Potete trovarli tutti a questo indirizzo.

Come utilizzare il coupon eBay PARTYEBAY25

Utilizzare il coupon eBay “PARTYEBAY25” è molto semplice. Basta aggiungere al carrello uno o più prodotti aderenti, che potete trovare ai link qui sopra, e digitare “PARTYEBAY25” all’interno del modulo di pagamento, nello spazio riservato a codici sconto e coupon. Una volta fatto vi verranno automaticamente scalati 25 euro dall’importo e potrete procedere con PayPal, Carta di Credito o di Debito. Il buono può essere utilizzato una sola volta per utente.

