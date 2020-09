Da oggi, 21 settembre 2020, WINDTRE propone diverse offerte per il Back to school e il Back to work, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone interessati dalle novità.

Tante nuove offerte WINDTRE

Fa sicuramente scalpore l’arrivo a listino di Samsung Galaxy Z Fold2 5G con l’offerta Unlimited 5G Ready che permette di averlo con una rata mensile di 39,99 euro e con sconto pari a 378 euro – è anche disponibile in finanziamento con anticipo pari a 199,99 euro. Ma non finisce qui: WINDTRE ha molte novità in serbo anche per il mondo Apple con iPhone 11 Pro da 64 GB con rate da 22,99 euro al mese e iPhone 11 Pro da 256 GB con rate da 27,99 euro al mese; Xiaomi Mi 10 con rateizzazione a 36 mesi a partire da 4,99 euro al mese con anticipo zero e sconto di 565 euro con Unlimited.

Molto interessante l’offerta che prevede 100 giga e MacBook Air 13″ con la tariffa Cube Large Easy Pay a 12,99 euro al mese con WebCube 4G+ incluso a 39,99 euro al mese, oppure l’offerta per la famiglia Cube Kids con 60 giga a 8,99 euro per 3 mesi e poi 9,99 euro per sempre.

Passando invece alle offerte per il Back to Work, l’operatore mobile propone diverse soluzioni per i lavoratori, a partire dall’ultimo top di gamma di Samsung con connettività 5G. Samsung Galaxy Z Fold2 5G viene infatti offerto con rate a partire da 37,99 euro al mese, Samsung Galaxy A31 da 128 GB con rate da 1,99 euro al mese e TCL 10 Plus con rate da 2,99 euro al mese.

Ai seguenti smartphone si aggiungono ulteriori offerte pensate per lavorare al massimo delle possibilità, come ad esempio Super Fibra Professional con Professional Full e/o Professional World a partire da 21,98 euro al mese. Viene proposto anche Xiaomi Mi 10 a 11,99 euro al mese e con anticipo di 79,99 euro, oppure i top di gamma di Apple come iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max a partire da 259,99 euro.

