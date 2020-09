Ora che l’atteso iOS 14 è stato rilasciato in via ufficiale da Apple, gli utenti hanno finalmente la possibilità di provare le novità studiate dal team del colosso di Cupertino per rendere loro l’esperienza sempre più piacevole e pare che Google non sia poi così convinta della grande innovazione portata dalle feature appena introdotte.

Tra le novità più rilevanti di iOS 14 vi sono l’aggiunta nella schermata principale dei widget, le notifiche pop-up, la modalità Picture-in-Picture per guardare i video sopra altre finestre e l’aggiornamento di varie applicazioni pre-installate, ossia feature che gli utenti Android conoscono bene in quanto sono state implementate da Google da ormai tanto tempo (i widget addirittura erano presenti già nella prima versione).

Google prende un po’ in giro Apple

E che il team del colosso di Mountain View abbia deciso di scherzare un po’ sul “ritardo” con cui queste feature arrivano su iOS 14 pare essere confermato dal seguente tweet pubblicato attraverso l’account Made by Google:

iPadOS 14 offre molte delle nuove funzionalità di iOS 14 ma include feature ottimizzate per iPad, come Scribble, una soluzione che consente agli utenti di scrivere a mano con Apple Pencil e converte automaticamente in testo digitato ciò che viene scritto a mano. Vi ricorda qualcosa?