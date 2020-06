La WWDC 2020 di Apple, per la prima volta svolta come evento online per via del Coronavirus, ci ha permesso di scoprire alcune delle novità che il colosso di Cupertino ha in serbo per i suoi principali prodotti sul mercato: iOS, macOS, iPadOS, tvOS e watchOS.

Il protagonista principale dell’evento è stato ovviamente iOS 14, la major release dell’OS mobile che troverà posto su iPhone e iPad a partire da questo autunno. Durante l’evento sono state svelate alcune importanti novità per l’OS di Apple, alcune delle quali sono stati “ispirate” da Android e che l’OS di Google possiede ormai da diversi anni.

Come ormai accade piuttosto spesso in questo particolare mercato, Google e Apple rappresentano di fatto un duopolio per quanto riguardano il settore mobile: Android e iOS condividono molto spesso funzioni simili, e nella giornata di ieri abbiamo scoperto diverse “novità” che Apple non ha esitato a prendere in prestito dal robottino verde.

Widget e App Library

La nuova UI per la home screen di iOS 14 muterà grazie all’arrivo dei widget e della “App Library”, due feature disponibili già da diverso tempo su Android. Prendendo in esempio il solo supporto ai widget, questi sono presenti sulla piattaforma di Google da ormai più di dieci anni; stessa identica cosa per quanto riguarda “App Library”, ovvero il famigerato “app drawer” che ormai ogni utente Android conosce da anni e anni.

Traduttore, PiP e monitoraggio password

Stessa cosa vale per il supporto Picture in Picture (PiP) esteso a tutto il sistema operativo e la funzione di traduzione istantanea in diverse lingue, cosa che Google Traduttore ha svelato molto tempo fa. Safari per iOS 14 integrerà un tool per il monitoraggio delle password, una funzione estremamente utile per scoprire se una o più password sono state vittime di qualche leak. Ovviamente questa funzione è familiare per gli utenti su Google Chrome.

App Clips

Parte della presentazione di iOS 14 si è concentrata su una funzione che Apple ha etichettato come “App Clips“. L’idea di fondo sarebbe quella di permettere l’esecuzione di applicazioni senza bisogno di installarle sul proprio smartphone. Con una dimensione massima di 10 MB, queste app possono essere rapidamente avviate per prenotare un tavolo, pagare il conto del ristorante, noleggiare una macchina e molto altro. Inutile dire che App Clips è molto simile a Instant Apps di Google, una feature presentata nel 2016.

Siri

Malgrado tutti gli sforzi di Apple nel rendere Siri in qualche modo alla pari di Google Assistant, l’azienda di Tim Cook non è ancora riuscita a colmare il grande gap presente fra i due assistenti digitali. In iOS 14 Siri avrà una UI completamente nuova e meno invasiva; avviare l’assistente digitale non occuperà più l’intera interfaccia del telefono ma, come avviene da diverso tempo su Android, si posizionerà nella porzione inferiore del telefono, permettendo così all’utente di non interrompere il proprio workflow.

Apple Mappe

Nonostante gli enormi sforzi di Apple per rendere Mappe al pari di Google Maps, il sistema sviluppato dall’azienda di Cupertino è ancora orfana di una feature che la piattaforma di Google abbraccia da ormai diversi anni: il supporto alle bici come mezzo di trasporto. Gli utenti Apple dovranno aspettare fino al prossimo autunno per poter finalmente scegliere le bici come mezzo di trasporto.

App predefinite per email e browser

Dopo un lungo lasso di tempo che sembra quasi infinito, con iOS 14 sarà finalmente possibile cambiare le applicazioni predefinite per le email e il browser. Sembrerà quasi una barzelletta per i classici utenti Android che sono abituati dall’inizio dei tempi a poter impostare la propria app preferita per la gestione della posta e della navigazione online, ma gli utenti iOS non hanno mai avuto modo di farlo nonostante la grande mole di app di terze parti.