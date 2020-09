Vodafone Happy Black sconta un monopattino elettrico e prodotti per l’igiene

Vodafone accoglie un paio di novità all’interno di Vodafone Happy Black – il programma fedeltà a pagamento che offre accesso a offerte e vantaggi esclusivi –: ci sono due nuove partnership con Nilox in tema di monopattini elettrici e con Manetti & Roberts su prodotti per l’igiene.

Come sicuramente ricorderete, Vodafone Happy Black prevede un costo di 1,99 euro al mese con il primo mese di prova gratuita e può essere attivato sia direttamente dall’utente tramite MyVodafone che presso i rivenditori autorizzati. L’adesione al programma permette di avere accesso a sconti dedicati, in ogni caso il cliente può decidere di disattivare la sottoscrizione o gratuitamente tramite l’area Web Fai Da Te o chiamando il numero gratuito 42070 dalla propria SIM, o al costo di 2,99 euro tramite il servizio clienti.

Vodafone Happy Black: nuovi sconti Nilox e Manetti & Roberts

Giusto qualche giorno fa abbiamo parlato delle novità in arrivo in Vodafone Happy Black e già ci sono da mettre a referto due nuove partnership.

Per quanto riguarda la collaborazione con Manetti & Roberts, i clienti iscritti a Vodafone Happy Black hanno diritto ad usufruire di uno sconto fino al 40% su una elezione di prodotti Borotalco, Neutro Roberts, Acqua alle Rose, Intima Roberts, Chilly e OMIA.

Per usufruire dello sconto il cliente non deve far altro che completare il proprio acquisto tramite la pagina ufficiale della promozione a questo link: voda.it/manetti.

La partnership a tema tech coinvolge invece Nilox, noto produttore di monopattini elettrici. In particolare, i clienti iscritti a Vodafone Happy Black hanno diritto ad usufruire di uno sconto di 50 euro sull’acquisto di un Nilox Doc Eco 3. Per usufruire di questa promozione è necessario recarsi nel sito Nilox, registrarsi, aggiungere al carrello il modello citato e inserire in fase di acquisto, nel campo “Inserisci codice sconto”, il codice ricevuto tramite SMS.