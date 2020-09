Vodafone ha lanciato una nuova campagna promozionale tramite SMS nella quale invita alcuni già clienti, selezionati dal reparto commerciale, ad attivare Happy Black, il servizio a premi che a fronte del pagamento mensile di 1,99 euro mette a disposizione numerosi buoni sconto e offerte.

La più interessante riguarda NOW TV Cinema, offerto gratuitamente per quattro mesi a chi attiva il servizio, una iniziativa particolarmente interessante per gli appassionati di cinema. Nel SMS inviato ai clienti viene citata proprio la passione per i film: “Happy Black: stasera film e divano? Per te 4 mesi di NOW TV Cinema offerti da Vodafone: guarda in streaming oltre 1000 film di Sky! Dai un’occhiata su voda.it/happyblack“.

A partire dal quinto mese il canone di NOW TV Cinema sarà di 9,99 euro al mese, salvo disattivazione che può essere effettuata fino a 24 ore prima della fine del periodo di validità dell’abbonamento. I clienti hanno tempo fino al 30 settembre per chiedere l’attivazione dei 4 mesi di prova, stessa data entro la quale andrà utilizzato lo speciale codice sconto.

Sono inoltre arrivate alcune novità nel catalogo Happy Black, come l’addio alla promo per avere Amazon Prime gratis per sei mesi. Spariscono anche le partnership con Piquadro e Mac Cosmetics, sostituite da Udemy e Urbi.

La prima collaborazione permette di accedere a una selezione di corsi gratuiti, solo quelli presenti nella pagina dedicata e con il voucher che avrà una validità limitata. Per quanto riguarda l’app di servizi di mobilità Urbi è previsto uno sconto del 15%, utilizzabile sui tanti servizi offerti tra cui Trenitalia, WeTaxi, Helbiz, eCooltra, ZigZag, MiMoto e GoVolt.