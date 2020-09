AppGallery di Huawei continua a macinare numeri davvero impressionanti considerando il suo arrivo piuttosto recente, ed in queste ore un’altra importante app è finalmente pronta a varcare i cancelli digitali dello store sviluppato dal colosso cinese.

WeBank arriva su AppGallery

WeBank, l’applicazione di Banco BPM, permette ai clienti di gestire in tutto e per tutto le proprie finanze tramite una interfaccia chiara e semplice da utilizzare. Tutti gli utenti proprietari di un conto WeBank e di uno smartphone Huawei munito di HMS (Huawei Mobile Services) possono controllare il conto senza alcun tipo di limitazioni.

Per Stefano Cioffi, Responsabile Servizi Digitali e Open Banking di Banco BPM, “Banco BPM sta proseguendo nella realizzazione di una serie di iniziative in ambito digitale, ampliando la disponibilità delle proprie soluzioni anche su piattaforme nuove come l’AppGallery di Huawei, che puntano a offrire esperienze multi-device sempre più innovative, in linea con le migliori best practice di mercato e capaci di migliorare il livello di soddisfazione complessivo della propria clientela.”

Assieme a WeBank (link al download), sbarcano su AppGallery anche le seguenti applicazioni:

Dropticket (link download): app che permette di pagare il parcheggio sulle strisce blu, acquistare biglietti per i mezzi pubblici e molto altro;

Neon – l’app del conto (link download): app che permette di gestire il proprio conto e pagamenti in maniera semplice e chiara;

Qoda (link download): soluzione che permette ai gestori di attività commerciali di gestire le code dei clienti;

Yeelight (link download): l’app per gestire le soluzioni di illuminazione smart dell’omonima compagnia.

Che fine ha fatto IMMUNI?

Se molte app entrano a far parte di AppGallery, IMMUNI sembra avere invece qualche problema. Da poco lo store di Huawei non compare più fra quelli supportati dall’app – com’è possibile notare dall’immagine sottostante -, indicando unicamente il Play Store e l’App Store.

Non è chiaro se si tratti di un passo indietro temporaneo dovuto a qualche problema di licenza o altro, ma vi faremo sapere non appena ci saranno maggiori informazioni a riguardo.